Отримана Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шеввченко” у Дюрдьове внєдзелю, 1. фебруара отримана порядна Рочна скупштина.

Скупштину водзел предсидатель Мирослав Чакан, а на дньовим шоре були седем точки. Звит о роботи за 2025. рок поднєсла членїца Управного одбору Тамара Балоґ котра гварела же робота Дружтва прешлого року почала поряднє, плановано 8. януара з Крачунским концертом. Потим начишлєла котри секциї и ґрупи наступали на манифестацийох, фестивалох и на концертох у нашей заєднїци и звонка нєй, а було аж пейдзешат наступи.

Финансийни средства достати, як и по тераз од Општини Жабель, Националного совиту Руснацох, Автономней Покраїни Войводини, Заводу за културу войводянских Руснацох и од спонзорох.

До плану роботи за 2026. рок положене же ше будзе орґанизовац порядни концерти и 23. Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, предлужи ше з роботу шицких секцийох, як и зоз подмладзованьом секцийох и ґрупох, а будзе ше уключовац и гражданох до роботи и сотруднїцтва. Роботу ше и того року будзе финансовац прейґ проєктох, планує ше апликовац на вецей конурси, а обчекує ше же трошки буду як и прешлих рокох.

На Скупштини, як єй члени предложели и вигласали, членарина будзе 1.500 динари. Предложене и же би ше у тим, або у наиходзацих рокох призначело и назберало материял за билтен або кнїжку о роботи Дружтва остатнї двацец пейц роки.

По законченю Скупштини, традицийно понукнути дисновторски продукти, хтори порихтали домашнї и члени Скупштини.