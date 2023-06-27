Отримана Рочна скупштина Ловарского дружтва у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Ловарского дому у Коцуре всоботу вечар, 24. юния отримана Рочна скупштина Ловарского дружтва „Сокол”, котра того року була виберанкова.

Отримана схадзка облапяла вецей точки дньового шору, котри уключовал звит о роботи за 2022/2023. рок, финансийни звит за 2022. рок, як и вибор предсидателя и членох Управного одбору ловарского дружтва.

На початку, потерашнї предсидатель коцурского Ловарского дружтва „Сокол” Йован Русковски привитал шицких присутних. По його словох, после штирох мандатох и шеснац рокох як є на чолє того Дружтва, принєшена одлука же би место предсидателя превжал дахто други, а Управни одбор предложел же би то бул Любомир Тамаш.

Предклад Управного одбору єдногласно бул прилапени, и за нового предсидателя Ловарского дружтва „Сокол” вибрани Любомир Тамаш. За членох Управного одбору зоз єдней ґрупи меновани Йошка Фаркаш и Дарко Блануша, зоз другей ґрупи Йован Русковски и Саша Тодич, зоз трецей Микола Мали и Стево Меничанин, зоз штвартей Зоран Йованович и Силвестер Мезеи.

Тиж, на Рочней скупштини представене цо реализоване по тераз у Ловарским дружтву, як и плановани акциї за убудуце.

По законченей схадзки и привитних словох нового предсидателя, отримана и святочна вечера. У приємней атмосфери ловаре шицких ґенерацийох ше дружели, черали ловарски искуства и бешедовали о интересантних дожицох на ловищох.