Отримана Рочна скупштина огньогасцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 11. фебруара у Огньогасним доме отримана Рочна скупштина Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) з Руского Керестура на хторей було бешеди о тим цо зробене у прешлим, а представени и плани за тот рок.

Звити и плани Дружтва представел його предсидатель Михайло Рац, котри визначел же влонї ДОД окончело 25 интервенциї од того 7 гашеня огньох на обєктох, а у 18 интервенцийох гашене нїзке коровче на рижних локацийох. Попри у Керестуре, ДОД участвує у интервенцийох и у других местох општини Кула, та и ширше.

И влонї и того року акцент у Дружтве на набавяню опреми за огньогасцох, углавним защитни шмати и комплетна опрема за 9 членох огньогасней єдинки котра виходзи на интервенциї, за цо ше будзе конкуровац того року, а влонї купени 10 униформи.

У наступаюцим року Општина Кула обезпечела средства за пременку закрица на огньогасним доме, а ту и други порядни активносци Дружтва коло жатвових роботох.

По финансийним звиту ДОД влонї розполагало зоз 1.000.040.000 динарами, найвецей з локалней самоуправи, а од вкупней суми за тот рок остали 80.000 динари.

Соботова Скупштина огньогасцох була барз нащивена, присутни були векшина од коло 30 членох од пионирох по старших.

Попри госцох огньогасцох з околних местох, представительох локалней самоуправи з Керестура, и других валалских здруженьох, на Скупштини були и госци, представителє добродзечних огньогасцох зоз Земплинскей Теплици у Словацкей Републики.