Отримана Рочна скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Рускей матки (РМ) отримана всоботу, 24. фебруара у шедзиску Матки, и на нєй розпатрани звит о роботи и финансийох за прешли и плани роботи за 2024. рок.

Схадзку Скупштини водзел предсидатель РМ др Михайло Фейса и роботне предсидательство, а предсидатель поднєсол звити як и плани, а поєдинєчно звити и плани териториялних одборох Матки дали їх предсидателє, Месних одборох з Коцура, Кули, Вербасу, Городского з Нового Саду и Реґионалного за Срим.

Як сообщене у Финансийним звиту, Матка влонї зоз вецей уровньох од републичних, покраїнских и локалних, прейґ проєктох як и з наших институцийох обезпечела милион 263 тисячи 700 динари, а скоро шицки средства и утрошени на велї активносци, а найвецей за орґанизацию 17. Шветового конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох (РРЛ).

У звитох найвекши акцент дати праве на 17. Шветови конґрес РРЛ котрому влонї домашнї була Руска матка, бешедовало ше надосц и о видавательстве, дзе визначене посцигнуце РМ же би Анґлийско-руски словнїк авторох др Михайло Фейса, Славица Чельовски и Марина Шлемендер вошол до настави у наших школох, а тоти два теми виволали и оштрейшу дискусию дзепоєдних учашнїкох на Скупштини.

Як у планох за тот рок наявене РМ попри стаємних манифестцийох котри традицийни, пробує обновиц Филмски фестивал у Шидзе, будзе ше намагац витвориц и велї други активносци, як у видавательстве, так порушац ришованє актуалних потребох и проблемох по наших местох. Акцентоване и обнавянє и активованє членста РМ, та наявене формованє месних одборох у Дюрдьове и Суботици.

На Скупштини тиж представене и найновше 37. число Глашнїка РМ Руснак, а понеже його нєдавно меновани редактор Михало Катона задзековал на тоту длужносц за нового редактора вибрани др Михайло Фейса.

Скупштина тиж так вигласала и нови особи на место секретара РМ – Андрею Штранґар место потерашнєй Лїляни Кирда як и предсидательку Одбору РМ за образованє Славицу Чельовски место потерашнєй Любици Няради.