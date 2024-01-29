Отримана Рочна скупштина Спортского здруженя Спортских бавискох Яша Баков

ДЮРДЬОВ – Порядна Рочна скупштина Спортского здруженя Спортских бавискох Яша Баков отримана вчера, 28. януара у просторийох Културно-уметнїго Дружтва Тарас Шевченко.

На початку Скупштини, предсидатель Управного одбору СЗСБ Яша Баков Иван Папуґа констатовал же змагательни рок успишно закончени. У прешлим року, на 32. Спортских бавискох Яша Баков, отримани 12 спортски днї, 10 спортски дисциплини, 15 екипни змаганя и 9 поєдинєчни змаганя.

На змаганьох участвовали 75 екипи, а у поєдинєчних змаганьох було 124 змагательох.

Кед слово о финансийох, прешлого року Здруженє нє мало приходи, а розходи виношели 34.146 динари, а кед ше подцагло смужку, на рахунку Спортского здруженя Спортских Бавискох Яша Баков остало скромни 15.583,85 динари.

У Звиту о роботи за 2020-2023. рок наглашене же за тоти штири роки отримани 49 спортски днї, 10 спортски дисциплини и варенє пасулї, 55 екипни и 27 поєдинєчни змаганя. У екипних змаганьох участвовали 282 екипи, у хторих було 1.214 змагательох, а у поєдинєчних конкуренцийох участвовали 378 особи.

Єдна од точкох дньового шору, зоз хтору ше и одлучовало о судьби Спортского здруженя Спортских бавискох Яша Баков, бул Финансийни звит за 2020-2023. рок, у хторим визначене же за тоти штири роки СЗСБ Яша Баков у минусу 63.421,01 динар. На тей точки дньового шору було порушане и питанє – Цо далєй? Чи вибрац опцию гашеня СЗСБ Яша Баков, чи нє? Одвит на тоти питаня єдногласно принєшени и вон глаши – Спортске здруженє Спортских бавискох Яша Баков ше гаши.

Гоч принєшена одлука же ше Здруженє загаши, по словох Ивана Папуґи, 33. Спортски бависка Яша Баков буду, алє у яким обсягу и хтори спортски дисциплини буду заступени, ище ше увидзи.

По приношеню одлуки о гашеню Спортского здруженя Спортских бавискох Яша Баков, на Скупштини вибране координационе цело, у чиїм составе Иван Папуґа, Владимир Иван и Сашенька Дьордєвич, и бешедовало ше о способу отримованя 33. Спортских бавискох Яша Баков. За даєдни змаганя уж ше зна дзе и кеди буду отримани, а за дзепоєдни змаганя, места и термини отримованя буду познейше утвердзени.