Отримана схадзка двох Месних одборох у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре всоботу, 3. фебруара, отримана схадзка двох Месних одборох – Рускей матки и Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

По словох проф. др Михайла Фейси котри водзел схадзку, главна точка дньового шору ше одношела на наиходзаце поетско-винске стретнуце хторе ше планує орґанизовац зоз заєднїцкима моцами двох Месних одборох Коцур на Дзень св. Трифуна и св. Валентина, 14. фебруара на 18 годзин у коцурскей Библиотеки. Як визначел, планує ше же би поетски вечар мал медзинародни характер, а радзене на яки способ би ше пренєсло поволанку за участвованє цо векшому числу поетох и поетесох.

Окрем того, як додал др Фейса, порадзене же би мср Славица Чельовски преложела рукопис „Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику”, хтори прешлого пиятку достал согласносц од Наставно-науковей ради Филозофского факултету же би ше конкуровало за финансийни средства у Министерству науки, технолоґийного розвою и иновацийох.

Тиж, достата и согласносц за конкурованє за драгово трошки проф. др Михайла Фейси за одход на наукову конференцию, хтора будзе у Румуниї под час означованя Националного дня Русинох Румуниї, 3. марца 2024. року. Тема о котрей др Фейса будзе бешедовац на наиходзацей науковей конференциї одноши ше на конфесионални школи у Руским Керестуре и Коцуре.