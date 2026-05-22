Отримана схадзка Одбору за културу НСР

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварток, 21. мая отримана схадзка Одбору за културу Националного совиту рускей националней меншини (НСР) прейґ Зум платформи, на хторей, попри предсидательки Меланиї Кочиш, присуствовали ище 4 члени.

На дньовим шоре були 3 точки. Перше єдногласно прилапени записнїки зоз прешлих схадзкох, а потим предложене розподзельованє средствох по Явним конкурсу за софинансованє програмох и проєктох хтори унапрямени на унапредзeнє правох националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини у 2026. року (Покраїнски секретарият за национални меншини).

На конкурс сцигли 16 проєкти, а Одбор за културу НСР предложел розподзельованє средствох за 13 проєкти у вкупней суми 1.636.000 динари и то: КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова за проєкт „Ораховска єшєнь” – стретнуце тамбурових оркестрох 160 тисячи динари, КУД „Жатва” Коцур за „Коцурску Жатву 2026” 140 тисячи и 200 тисячи динари за участвованє на манифестацийох хтори значни за Руску националну заєднїцу, КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьов за госцованє ансамблу у 2026. року 200 тисячи динари, Руска матка за „Стретннуце младих Руснацох швета” 66 тисячи динари, РНТ „Петро Ризнич Дядя” Руски Керестур за госцованє Театру по местох у Сербиї 130 тисячи, за проєкт „Театер на дланї – 2 циклус театралних роботньох” 80 тисячи и за поставянє представи „Балада о поручнїкови и Марютки” 200 тисячи динари, Дружтво за руски язик, литературу и културу за „Календар рочнїцох 2026. року” 50 тисячи динари, КПД ДОК Нови Сад за 16. Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка” 40 тисячи и за Ликовну колонию „Ерато над Коцуром 2026” 50 тисячи динари, Руски културни центер Нови Сад за проєкт „РКЦ 80 роки зоз вами” 160 тисячи динари и КПД „Дюра Киш” Шид за пестованє и розвой аматерских секцийох 160 тисячи динари.

Три проєкти хтори нє достали средства то: Руска матка за проєкт „Пестованє, розвиванє и популаризация руского язика, писма, култури, науки, литератури, уметносци и традициї Руснацох” пре, як наведзене на схадзки, уобщену прияву хтора ше нє одноши на конкретни проєкт, а Союз Руснацох и Українцох Сербиї нє достал средства за проєкти Видаванє часопису „Глас Союзу” на руским язику и наступ шпивацкей ґрупи на фестивалу „Маковицка струна”, понеже визначене же ше проєкти нє одноша на нашу, руску заєднїцу. Под точку рижне було лєм даскельо слова о других конкурсох.

О средствох хтори розподзелєл Одбор за културу НСР перше будзе дискутовац Вивершни одбор НСР, а потим конєчна верзия будзе послата до Покраїнского секретарияту за национални меншини.