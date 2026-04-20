Отримана схадзка Одбору за образованє

КОЦУР – Перша схадзка Одбору за образованє Националного совиту у новим составе, отримана всоботу, 18. априла у просторийох Библиотеки у Коцуре. Прилапени шицки точки дньового шора, найвецей ше дискутовало о проблемох коло учебнїкох на руским язику, а присусутвовали векшина членох.

На початку за заменїка предсидательки вибрани Зденко Лазор, а за записнїчарку Татяна Колесар, и прилапени записнїки зоз предходних двох схадзкох котри були отримани у 2025. року.

Надалєй, предсидателька Одбору Сенка Мученски представела План своєй роботи за тот рок, у котрим наводзи же фокус їх роботи би бул на упису руских школярох и очуваню образовней вертикали на руским мацеринским язику у предшколских установох, основних школох, ґиманзиї, як и на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету.

Попри тим, робота Одбору будзе фокусована и на ученє руского язика зоз елементами националней културу, як у местох и школох дзе уж иснує, алє и пробовац оформиц ґрупу у Беоґрадзе. Медзииншим, поведзене же попробую обезпечиц задармо учебнїки за школярох зоз виборней настави.

И тот состав Одбору одлучни предлужиц активносци на формованю ґрупи по руски, а мишаней по возросту у Новим Садзе у рамикох Предшколскей установи „Радосне дзецинство”. Догварене же буду вимагац схадзку при Управи тей установи, а потим и при городских и покраїнских власцох.

Най здогаднєме, прешлого року була отримана схадзка зоз родичами у Новим Садзе. Як потолковала Мученскова, єден зоз крочайох будзе и найсц воспитачку Рускиню, а предносци такей ґрупи би були вецейнїсти, як за руску заєднїцу, так и за Руснацох у тим городзе же би лєгчейше обезпечели место у дзециснкей заградки за свойо дзеци.

Найвецей часу на схадзки було пошвецене учебнїком по руски, та догварене же би ше пре вецей причини пошло до Заводу за видаванє учебнїкох. Найвекши проблем же учебнїки по руски нїзкотиражни, и же ше приватним видавательом нє виплаци их друковац, док за дзепоєдни учебнїки задлужени Завод, алє уж длугши час нєт редактора за руски учебнїки. Ситуация релативно добра зоз учебнїками у основней школи, лєм дзепоєдни хибя, алє у рускей Ґимназиї нєт нови учебнїки, векшином ше хасную барз стари виданя.

На концу, дискутоване и догварени крочаї за участвованє у виробку новей Националней стратеґиї, на основу предходней будзе ше анализовац актуални стан, унєше ше вименки, а шицко зоз фокусом на очуваню образованя на руским язику, на осучасньованю учебнїкох, їх диґитализованю, електронских наставних средствох, и на хаснованю нових технолоґийох у тей обласци. У наиходзацих мешац дньох, предсидателька Мученскова и єй заменїк Лазор ше прилапя тей роботи.

На схадзки були шесцеро од седем членох Одбору, Сенка Мученски, Александра Йованов, Зденко Лазор, Славица Чельовски, Татяна Колесар, Андрея Чернок, а одсутна була Мая Дюмич. Присутни були и предсидатель Националного совиту Стеван Самочета, и секретар Совиту Таня Арва Планчак.