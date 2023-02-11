Отримана схадзка – Oпитай ше ми о ГП вирусу

ЖАБЕЛЬ – У Општинскей народней библиотеки ,,Велько Петрович” Жабель отримана схадзка ,,Потримовка локалней заєднїци у реализациї проєкта Фармацеутскей комори Сербиї – Опитай ше ми о ГПВ”, преноши информативни портал Формат Жабаль.

Апатики у хторих ше мож розпитац о ГПВ (гумано папилома вирус) означени зоз плакатами, а фармацеути ноша бедж на хторим пише: „ Pitaj me za HPV”. Проєкт порушала Фармацеутска комора Сербиї зоз потримовку „MSD – Health Equity Catalyst” фондом и будзе тирбав до 31. мая.

На проєкту анґажовани 250 фармацеути зоз цалей Сербиї, а медзи нїма и два маґистерки Фармациї зоз Жаблю. Схадзку водзели дипл. пх. спец. Драґана Райкович, ґенерални секретар Фармацеутскей комори Сербиї и дипл. пх. спец. Тамара Радивоєвич, представителька Комори за покраїну, як и мр. пх. Саня Дьоґо.

Окрем у педиятрийских службох Дома здравя Жабель, од тераз шицки информациї о ГПВ вакцинациї мож достац и у апатикох. Фармацеути прешли одвитуюцу обуку и можу дац одвити на питаня о тим цо то ГП вирус, як ше преноши, яки пошлїдки кед ше нє лїчи инфекцию зоз ХП вирусом, цо то ХПВ вакцинация, у хторим возросту ше ю препоручує, дзе ше мож вакциновац. Тоти и велї други информациї гражданє жабельскей општини можу достац у АУ „Янкович” Жабель (Н. Тесли 49) дзе их посовитує мр. пх. Єлена Заґорац и у АУ „Мелем” Жабель (у Н. Тесли 80) од мр. пх. Санї Дьоґо.

У спомнутих апатикох у Жаблю, од 1. фебруара 2023. року родичи и старателє дзецох возросту од 9 по 19 роки, адолесценти и млади особи по 26 роки можу ше посовитовац у вязи зоз гуманим папилома вирусом и информациї о ХПВ вакцинациї.