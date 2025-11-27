ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера, 26. новембра отримана схадзка Општинского штабу за позарядово ситуациї на хторей предшедовал командант штабу и предсидатель општини Шид Зоран Семенович, а бул присутни и представнїк Сектора за позарядово ситуациї МУП Сербиї Душан Дрляча.

Схадзка отримана пре пририхтованє локалней самоуправи за сезону єшень-жима з акцентом на порихтаносц системи охрани од вилївох, стану катеґорованих и нєкатеґорованих драгох, транспортней инфраструктури як и пре роботи службох и субєктох хтори участвую у системи защити и ратованя.

Заключене же мири превенциї и охрани на таким уровню же ше порихтано дочека жиму.