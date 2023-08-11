Отримана схадзка Орґанизацийного одбору „Дньох керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера отримана друга схадзка Орґанизацийного одбору манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, котра того року будзе отримана уж по єденасти раз.

На прешлей схадзки догварени змист и концепт манифестациї, а тераз утвердзени подробносци. Цо ше дотика котлох и єдзеньох, наявене же ше будзе рихтац аж 11 варени єдла у котлох, потим богати роштиль, капущанїки, пражена риба, печени прашата и баранчата.

Перши котли буду зготовени уж на поладнє, а єдна порция будзе коштац 500 динари, док роштиль будзе по цени од 300 динари.

Єдла буду пририхтовац векшина познатих кухарох, алє и дзепоєдни нови тими – Паприґаре, Никола Хрин-Коле, Здруженє майстрох, Добродзечне огньогасне дружтво, ФК Русин, Таня и Олена, як и Економско-тарґовецка школа зоз Кули под спонзорством Ротари клуба.

Програма на „Дньох керестурскей паприґи” задумана на слїдуюци способ: од 17 годзин почина дефиле парадних коньох Конїцкого клубу „Русин”, потим на 17:30 годзин отверанє манифестациї, далєй шлїдзи културно-уметнїцка програма „Дома култури” и нащива госцох зоз Конґресу. После того музична програма – Пицикато бенд, хтора будзе предґрупа за ґрупу „Зана”, хтора почнє грац од 21 годзин.

Од госцох хтори ше наявели же приду на тогорочну манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, то продукователє зоз Парачину, Петровцу на Млави, Рашки, Банату.

Простор Младежского дому того року по першираз нє будзе на розполаганю под час манифестациї, цо цалком нєплановане, та у случаю нєвигодней хвилї нє будзе кадзи премесциц вечарши концерт.

Орґанизацию „Днї керестурскей паприґи” знова ноши Здруженє паприґарох, алє и други здруженя хтори анґажовани и хтори ше уключели до орґанизациї. Од спонзорох ту найвекши општина Кула, а тиж и други вельочислени спонзоре хтори помагаю тоту манифестацию, а конкуроване и до Покраїни дзе одобрени одредзени средства.

Пре тогорочну нєпогоду, хтора була 13. юлия, як гварене на схадзки Орґанизацийного одбору, нє будзе ше исц на оглядни поля, алє хемийни хижи, хтори поля обиходза каждого року, приду директно на „Днї керестурскей паприґи”, дзе годни побешедовац зоз продукователями паприґи.