Отримана схадзка Орґанизацийного одбору Националного швета Руснацох 2024. року

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове вчера, 27. септембра отримана перша схадзка Орґанизацийного одбору Националного швета Руснацох 2024. року.

Централна преслава Националного швето Руснацох шлїдуюцого року будзе у Дюрдьове. На схадзки бешедоване о шицких етапох Централней преслави, як о шветочней Академиї, так и о провадзацих програмох, а члени Орґанизацийного одбору ше єдногласно зложели же би преслава швета була соботу, 20. януара.

Начално, на схадзки утвердзене як Академия и провадзаци програми буду випатрац и хто будзе участвовац. Концепт преслави одредзени, а на шлїдуюцих схадзкох ше го будзе доправяц.