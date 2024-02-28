НОВИ САД – У просторийох заводу за културу войводянаских Руснацох, вовторок 27. фебруара отримана схадзка Роботного цела за младих.

То друга схадзка Цела на хторей по Дньовим шоре найвецей було бешеди о витворених планох, утрошених средствох, як и о планох роботи и финасийох за чечуци рок.

У 2023. року, Роботному целу за младих опредзелєне 400.000 динари, а спрам одлуки 370.000 опредзелєли за Конкурс за софинансованє младежских проєктох, док 30.000 динари були опредзелєни за чечуци трошки и потреби Цела.

На Конкурс хтори бул розписани, сцигли прияви за тринац проєкти, та спомнута сума подзелєна апликантом. Векшина проєктох котри достали средства за софинансованє були витворени. Як поведзене на схадзки, по двох проєктох нє оправдани средства, то проєкт Селфи у Суботици и Дньовка.

Тиж так даєдни плани хтори требали буц сполнєти, як цо то повязованє зоз другима националнима меншинами, самостойне орґанизованє активносцох, повязованє зоз младима Руснацами у других державох, нє були сполнєти, алє то робота котра чека младих у наиходзацим периоду.

Кед слово о планох за тот рок, подобни су як и прешлорочни. Як визначене на схадзки у тим року ше вецей будзе робиц на презентациї и популаризациї Роботного цела за младих. У плану же би ше отримало вецей презентациї у школи и по наших местох – насампредз у Дюрдьове и Коцуре. Тиж так презентациї буду запровадзени и на дружтвених мрежох з цильом прицагованя младих. Финасийни план за тераз будзе дефиновани, а тиж так и прецизована сума нєобходна за буджет Цела.