Отримана схадзка Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизованє роботи нових руских медийох, радия Руски Керестур и Руского интернет порталу, була єдна зоз найзначнєйших точкох на схадзки Рускей матки, хтора отримана на Вельку соботу 4. априла у Руским Керестуре.

Предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса поинформовал присутних членох же радио Руски Керестур за тераз функционує у експерименталней фази зоз опрему яку ма, алє визначел же конкуроване зоз проєктами за набавку новей опреми як и за средства за одвичательни особи хтори би требали ушорйовац програму.

На схадзки було слова и о финализациї нового числа глашнїка Рускей матки „Руснак”, як и о предкладаню же би ше формовало нове роботне цело Националного совиту Руснацох хторе би було пошвецене видавательству. Бешедовало ше и о одходу на Биєнале лемковскей култури у Польскей и орґанизованю паломнїцтва до Марияповчу у Мадярскей, алє визначене же о формованю делеґацийох ище будзе бешеди у наиходзацим периодзе.