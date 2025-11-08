Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – Схадзка Скупштини општини (СО) Шид по швидким поступку, отримана вчера, 7. новембра на хторей одборнїки принєсли вецей значни одлуки.

СО прилапела Звит о витвореню приходох и трошкох за перши дзевец мешаци того року спрам одлуки о буджету за 2025. рок.

Тиж вигласана Рочна програма защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми як и звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох ЯП Завод за урбанизем, потим „Стандард” и „Водовод” и звит о роботи Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля” за 2024-25. рок як и план роботи за 2025-26. рок.

Скупштина тиж принєсла и вецей кадрово ришеня зоз своєй компетентносци, а спомнута схадзка зволана по швидким поступку на предлог Општинскей ради, а швидкосц отримованя зауважели одборнїки опозициї бо як визначели, нє мали достаточно часу порихтац ше за точки дньового шора.