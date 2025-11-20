Отримана схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Скупштина општини Кула, 14. новембра, отримала 24. схадзку, на хторей усвоєни буджетски и кадровски одлуки, а увтердзени и шесцеро добитнїки Рочней награди, медзи хторима и Илона Зарубица зоз Руского Керестура.

Пред початком 24. схадзки, зоз минуту цихосци дата чесц др Ивани Релїч.

У рамикох першей точки Скупштини општини Кула, потвердзени мандат одборнїком зоз Виберанковей лїстини „Александар Вучич – Вєдно можеме шицкоˮ. После потвердзеня мандата, ушлїдзела динамична дискусия пре другу точку дньового шору, Предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Кула за 2025. рок. Тоту точку обгрунтовал руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Општини Кула, Зоран Виґнєвич.

Одборнїки опозициї як главну заувагу того Предкладу Одлуки, визначели же явни финансиї локалней самоуправи у катастрофалним стану, и же звит буджету нє одвитує реалней ситуациї. На тоти твердзеня, предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, одвитовал же други ребаланс таки прето же держава звекшала минималну цену роботи, цо вельки и значни крочай.

Милянич ше огляднул и на приходи у буджету, визначуюци же пришло до звекшаня приходох по основи порциї на маєток и заробок, цо указує на добре и здраве станє привреди и маєтку за хтори ше одрудзеє порция з боку самих гражданох. После дискусиї Предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Кула за 2025. рок усвоєни зоз векшину одборнїцких гласох.

Треца точка дньового шору, Предклад Одлуки о додзельованю явних припознаньох и наградох општини Кула тиж увоєни зоз векшину гласох, а увтердзене и же добитнїки Рочней награди др Петар Ковачевич постхумно, Зоран Маравич, Жарко Попович, Илона Зарубица, Слободан Ноґавица и Дєдь Югас.

Кед слово о других точкох, зоз векшину гласох, после дискусиї, усвоєни рижни дїловни предкладаня и одлуки, а хтори ше одноша на подприємства и установи чий снователь Општина Кула.