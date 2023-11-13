Отримана схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Пияток 10. новембра 2023. року, отримана 12. схадзка Скупштини општини Кула, а на дньовим шоре ше нашли седем точки.

У рамикох першей точки одборнїки одлучовали о Предкладаню Одлуки о додзельованю явних припознаньох и наградох општини Кула. Тоту точку обгрунтовал предсидатель општини Кула Велибор Милоїчич, а за припознанє предложени професор др Велибор Васович, за доприношенє розвою здравственей защити на териториї општини Кула и РС, потим др Федор Теодорович за фахову и пошвецену роботу у обласци здравственей защити, популаризациї тенису медзи дзецми и спонукнуца на здрави и квалитетни способ живота. Награди ше додзелює у форми грамоти. За плакету предложене здруженє ЛАҐ „Шерцо Бачки” за роботу у обласци привредного и дружтвеного живота у општини Кула.

Предкладанє Одлуки усвоєне з векшину гласох, а награди буду уручени на святочней схадзки Скупштини општини Кула, котра будзе отримана 16. новембра з нагоди Дня општини Кула.

Друга и треца точка дньового шора були Предкладанє Одлуки о зменшаню вредносци нєрухомосци у явней власносци општини Кула и Предкладанє Одлуки о порушованю поступку за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци општини. Тиж у рамикох трецей точки розпатране и Предкладанє Одлуки о розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци општини Кула. Усвоєна и штварта точка дньового шора, Предкладанє Одлуки о виробку Плана детальней реґулациї за вибудов гибридней електрарнї – витроелектрарнї и соларней електрарнї „EquinoxPower” на териториї општини Кула.

Пията точка дньового шора було Даванє согласносци на заключенє контракта о явно-приватним партнерствеза заменьованє, рационализацию и отримованє часци системи явного ошвиценя зоз применьованьом мирох шпорованя енерґиї на териториї општини Кула.

Шеста точка дньового шора одношела ше на кадровски питаня, та так зоз векшину одборнїцких гласох усвоєни Предкладаня Ришеньох о менованю Локалного совиту родичох, розришеню и менованю членох роботних целох (Комисия) Скупштини општини Кула, розришеню и менованю Управного и Надпатрацого одбору установох котрим снователь општина Кула, преставаню функциї директора и Ришеню о менованю окончователя длужносцох директора „Туристичней орґанизациї” општини Кула и о розришеню и менованю членох Школского одбору.