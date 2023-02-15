Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини Шид (СО) одборнїки вигласали звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох явно комуналних подприємствох, хторим локална самоуправа снователь, од 1. янура 2022. по 31. децембер 2022. року.

Зоз одлуку одборнїкох вименєни одредзени члени статутох установох култури Музею наївней уметносци „Илиянум“, Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“ и Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ у складзе зоз Законом о култури.

СО тиж прилапела и звити о роботи и финансийним дїлованю за прешли рок шицких 19 Месних заєднїцох з подруча општини.

Одборнїки розришели о.д. директора Музея наївней уметносци „Илиянум“ Марию Покраяц, а потим ю меновали за директорку спомнутей установи култури.

Тиж на схадзки принєшени ище даскельо одлуки о кадрових и других питаньох зоз компетенциї локалней самоуправи.