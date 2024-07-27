Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, 26. юлия, одборнїки принєсли вецей значни одлуки хтори углавним вязани за дальше конституованє локалного парламента и роботних целох.

Пре преход до вивершенй власци, на два упражнєти одборнїцки места потвердзени мандати одборнїцом Ани (Дупаль) Тесла зоз Шиду и Катици Дудич зоз Бачинцох зоз одборнїцкей лїстини „Александар Вучич-Шид ютре”.

Скупштина тиж прилапела задзекованє на одборнїцке место Весни Лукич „А.Вучич-Шид ютре”, пре зраженє интересох прето же Лукичова руководзаца Дома здравя у Шидзе.

СО тиж розришела, а потим меновала предсидательох, заменїкох предсидателя и членох 12 скупштинских одборох.

Одборнїки прилапели и задзекованє пре здравствени причини директорки Центру за социялну роботу Бранислави Покора, дипломованей социялней роботнїци, а за о.д. директора на єден рок меновали дохтора правних наукох Деяна Лоґарушича зоз Шиду.

Скупштина принєсла и два одлуки з обласци маєтно-правних питаньох односно оцудзеня з явней власносци єдного квартелю у Шидзе и пасовиска у Ґибарцу.