Отримана схадзка Скупштини општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Штварток отримана 21. по шоре схадзка Скупштини општини Жабель, а пред присутнима одборнїками були тринац точки дньового шору.

Одлучовало ше о ребалансу буджета Општини Жабель за 2022. рок, як и о реґресованю трошкох превозу школярох и студентох. Тиж так, на дньовим шору нашла ше точка и о кадровским плану за чечуци рок и о вименки Програми оцудзеня нєрухомих маєткох у явней власносци Општини Жабель за 2022. рок.

Було слова и о дїлованю Явного комуналного подприємства ,,Водовод” и Явного комуналного подприємства ,,Чистота”, як и о роботи Општинскей Народней библиотеки ,,Велько Петрович” и Предшколскей установи ,,Дзецинство”.

