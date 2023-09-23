Отримана XXIV схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – У сали за схадзки Скупштини општини Вербас штварток, 21. септембра, отримана XXIV схадзка локалного парламенту.

На тим зашеданю одборнїки усвоєли Нарис контракту о снованю ЯКП „Реґионални центер за управянє з отпадом” Нови Сад.

По словох заменїци предсидателя општини Вербас Тияни Алексич, то одлука котра у складу зоз стратеґиями Републики Сербиї. Предвидзене успоставянє реґионалних депонийох з котрима, як и з процесом третману одрутних материйох за тото подруче, будзе управяц реґионалне подприємство зоз шедзиском у Новим Саду.

Реґионалному центру за управянє зoз одпадом и снованю истоменового явного подприємства, попри општини Вербас, приступя и општини Бачка Паланка, Бачки Петровец, Беочин, Жабель, Србобран, Темерин и Город Нови Сад.

Як визначене на схадзки, у Новим Саду ше будзе находзиц реґионална депония, а у Вербаше и Бачкей Паланки предвидзене будованє трансфер станїцох.