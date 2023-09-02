Отримана XXIII схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – У Вербаше штварток, 31. авґуста, отримана XXIII схадзка Скупштини општини Вербас на котрей одборнїки локалного парламенту розпатрали дньови шор зоз седем точками. Найважнєйша точка дньового шору ше одношела на ребаланс буджету општини Вербас за чечуци 2023. рок.

Схадзки на початку зашеданя присуствовали 26 одборнїки, цо значело же Скупштина ма кворум же би принєсла правомоцни одлуки. Одборнїки Опозицийней одборнїцкей ґрупи „Ошлєбодзме Вербас” поднєсли вецей дзешатки предклади за дополнєнє дньового шору, алє скупштинска векшина их нє усвоєла, та розпатрани вкупно седем точки, як було и предложене на початку.

Предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, обгрунтуюци причини за ребаланс буджету, визначел же з новим планом буджет проєктовани на 2 милиярди и 867 милиони динари. Найвекшу часц у тим, скоро половку, творя порцийни приходи, а як потолковал Роєвич, до звекшаня средствох приходзи зоз трансферох од висших уровньох власци и буду представяц инвестицийни розходи. Найважнєйши трансфери з буджету АП Войводини, и то 350 милиони динари за законченє будинку Културного центру у Вербаше, як и вецей як 200 милиони динари за роботи на новим Дому култури у Равним Селу.

Окрем буджету, одборнїки усвоєли и звит о його потерашнїм сполньованю, заключно зоз 30. юлийом 2023. року. На отриманей схадзки Скупштини општини Вербас вигласана и одлука о даваню услугох зогриваня за наступну сезону зогриваня.