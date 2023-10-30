Отримана схадзка Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 10. схадзки Совиту Месней заєднїци хтора отримана пияток, 27. октобра, прилапени план за 2024. рок, а наявене и асфалтованє улїчкох, вичисцованє яркох, ровнанє дильовох и пририхтованє проєкту за канализацию у Руским Керестуре.

После прилапйованя записнїкох зоз прешлих схадзкох, предсидатель Совиту Месней заєднїци, Владимир Олеяр, пречитал финансийни план за 2024. рок по хторим предвидзени средства виноша 4.382.000 динари.

Од актуалних темох, на схадзки було бешеди о новей драги Руски Керестур – Крущич, дзе спомнуте же нова драга будзе широка 6 метери, єй длужина коло 5 километри, алє ше драгу реконструує и у населєних местох Керестур и Крущич, односно за коло 2 километри длужини вецей. Предвидзени рок за закончованє роботох конєц децембра або початок януара, у зависносци од хвилї.

На схадзки наявене и асфалтованє улїчкох, та по приоритету одредзене же би то була улїчка Сивч Йовґена, од числа 1 по число 56, як и улїчка Шайкашского одряду.

Цо ше дотика чисценя яркох, акцию ше окончи кед нє тей єшенї вец на яр, як гварене на схадзки, а у плану же би ше на даскельо локацийох у валалє, дзе найкритичнєйше, преглїбело ярки и вичисцело и вимило бетонски циви, односно пайпи.

На схадзки споминани и проєкт валалскей канализациї, хтори стаґнира уж длугши час, а як визначене, хвильково ше роби на тим же би ше одкупело єдну парцелу споза улїци Орос Ґабра, на хторей би требал буц пречисцовач за валалску канализацию.