Отримана схадзка Штабу за позарядово ситуациї општини Кула

КУЛА – У Шветочней сали Скупштини општини Кула, штварток, 30. юлия отримана позарядова схадзка Штабу за позарядово ситуациї, а главна тема була нєвигодна гидролоґийна ситуация, прецо Покраїнска влада преглашела позарядову ситуацию на териториї општинох Кула, Вербас и Зомбор.

Командант Штабу и предсидателька општини Кула др Весна Томич визначела же ше провадза препорученя покраїнского и републичного Штабу за позарядово ситуациї и же постої константна координация зоз Явним водопривредним подприємством „Води Войводини” же би ше зменшалo уплїв винїмково нїзкого водостою гидросистеми ДТД на териториї локалней самоуправи.

Гидробудовательни инжинєр у Водопривредним привредним дружтве „Сиверна Бачка” и член Штабу Синиша Вуйович поручел же ситуация по питаню водопривреди и гидролоґийних цекох, у одношеню на прешли тидзень, погоршана и драматична и додал же Дунай при Бездану, одкаль ше вода випоручує до беґльох у Кули и Вербаше, на историйним минимуму, односно на минус 133 центиметри, цо найнїзши водостой хтори зазначени од кеди почало меранє на тим месце.

Як визначене на схадзки, средства хтори обезпечела Покраїнска влада буду похасновани за додатни роботи зоз хторима ше оможлїви векши прецек през Вельки бачки канал. Циль же би ше воду цо ефикаснєйше приведло по место вичерпованя, же би ше посцигнул цо лєпши прецек през населєни места у општини и обезпечело цо вигоднєйши условия за функционованє беґельскей мрежи.