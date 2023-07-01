Отримана схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик

НОВИ САД – Схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу отримана 30. юния у просторийох Руского културного центру, Нови Сад (Йована Суботича 8).

Нa першей схадзки Управного одбору у новим зволаню члени упознати зоз активносцима Дружтва медзи схадзками. Слова було о отриманих змаганьох зоз руского язика: 13. медзиокружним 1. априла и о 22. Републичним, хторе було 27. мая у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре. Зоз минуту цихосци дата почесц упокоєним членом и почитовательом Дружтва.

Препатрени и приходи и розходи Дружтва за 2022. рок и гварене же звит добре и ясно приказани, а Финансийни звит прилапени и предложени за прилапйованє на идуцей Скупштини Дружтва.

Активносци Дружтва по конєц 2023. року евидентовани у календаре мешачних активносцох и буду ше одношиц насампредз на отримованє Подобовей колониї у Ґосподїнцох, участвованє членох Дружтва на Медзинародней науково-фаховей конференциїу рамикох 17. Шветового конґресу Русиних/Руснацох/Лемкох у Новим Садзе, на отримованє Округлого стола у рамикох означованю 100 рокох Граматики др Гавриїла Костельника, на 33. манифестацию Днї Миколи М. Кочиша, як и на видаванє глашнїка Дружтва „Studia Ruthenicа” 29 (2023).