Отримана схадзка зоз поднїмательками

ЖАБЕЛЬ – Збуванє у рамикох каравана здруженє ,,Бизнис на запеткох ” наменєни шицким женом хтори ше занїмаю, лєбо ше сцу занїмац зоз поднїмательством, зоз назву ,,Запетки з кафу”, отримане и у Жаблю у будинку локалней самоуправи.

Коло умрежованя, присутни поднїмательки мали нагоду од членїцох ,,Бизнис на запеткох ” вецей чуц о фондох и жридлох финансованя, як и о шицких других темох хтори нєобходни за розвой дїлованя.

Циль того збуваня же би ше поднїмательки упознали и започали сотруднїцтво, а же би ше гевтим женом хтори лєм планую войсц до швета поднїмательства далo важни информациї и порив за успих.