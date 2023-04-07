Отримана схадзка зоз родичами и у дюрдьовскей школи

ДЮРДЬОВ – У просторийох Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове стреду, 5. априла, отримана схадзка хтору заказал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох (НСР), на хторей главна тема бул проблем коло уписованя школярох до першей класи руского оддзелєня.

На схадзки присуствовали предсидатель НСР Йоаким Рац, предсидателька Одбору за образованє НСР Олена Папуґа, педаґоґа у керестурскей школи Любица Няради, директорка дюрдьовскей Основней школи Любица Клепич, педаґоґа Соня Шанта и учительки, Мария Тртич и Єлена Кухар. Зоз локалней самоуправи бул присутни Лазар Чонкич и член НСР Микола Кухар зоз Дюрдьова.

На схадзки тиж присуствовали и родичи чийо дзеци треба же би на єшень рушели до першей класи основней школи. Родичи ше найбаржей обаваю дац свойо дзецко до руского оддзелєня прето же су думаня ше дзецко нє знайдзе у дальшим школованю. Дзепоєдни гварели и же ше други дзеци вишмеюю дзецом зоз руских оддзелєньох, та же и то єдна з главних причинох прецо нє сцу дац дзецко до рускей класи.

По словох Папуґовей, єдно з главних препущеньох у Дюрдьове то же у Оводи загашена руска воспитна ґрупа. Дзеци ше нє уча по руски, же би ше их вец мобилизовало до першей класи на руским язику. Єден од проблемох о хторих бешедоване на схадзки и тото же у Оводи треба ознова направиц руску ґрупу, понеже родичи виражели обаванє же ше дзеци нє знайду у рускей класи, понеже ше од малючка учели по сербски.

Учительки бешедовали яки предносци малих оддзелєньох, а Соня Шантова бешедовала о шицких предносцох билинґвалного образованя. Лазар Чонкич визначел же дюрдьовска школа барз значна за општину Жабель, праве прето же є двоязична школа и же локална самоуправа пороби шицко цо у єй моци же би ше ознова отворело оддзелєнє на руским язику.