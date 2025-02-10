Отримана „Шидска колбасияда“

ШИД – У Спортскей гали всоботу 8. фебруара отримана традицийна привредно туристична манифестация „Шидска колбасияда” на хторей ше представели продукователє з рижних часцох держави.

У гали були числени штанди на хторих були виложеи сухи колбаси, а тиж и други сухи месово продукти як цо кулен, або швижи шкварки хтори того дня и випражени.

На штандох були и други продукти як и продукти з млєка, вина и палєнки, соки з овоцох, а були и привреднїки Руснаци як цо месарня „Дачо“ з Коцура, Польопривредне ґаздовство „Гнатко“ зоз Шиду зоз природнима соками з овоцох, Соколово з Бикичу виложели вина и палєнки, а кушнїр Мирослав Сорочкоз Беркасова виложел першняки.

Штанди мали и здруженя женох з општини Шид, а медзи нїма були и „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ з Бикичу, „Жридло“з Беркасова и други.

Тиж отримане змаганє у фаластованю закланей швинї, у продукциї швижей колбаси як и змаганя у швидксоци єдзеня праженей колбаси и випиваню пива.

Манифестацию нащивели нє лєм зоз општини Шид, алє и других городох и державох з реґиону насампредз з Републики Горватскей и Словениї.