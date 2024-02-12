Отримана „Шидска колбасияда“ (фото)

ШИД – У орґанизациї Здруженя „Шидска колбасияда“ всоботу, 10. фебруара отримана традицийна манифестация у Спортким центре и опрез того будинка.

Отримани змаганя у швидким обробку (фаластованю) закланей швинї потим у продукциї швижей колбаси, а тиж и змаганє хто швидше поє колбасу, або випиє пиво.

На штандох у Спортким центре ше представели и Руснаци: познати кушнїр з Беркасова Мирослав Сорочко, потим познати продукователь вина з Бикичу Срдян Сокол. Природни домашнї соки з вецей файтох овоцох, як нови продукт, представело Польопривредне ґаздовство „Гнатко“ зоз Шиду, а штанд зоз месовима продуктами мала и месарня „Дачо“ з Коцура.

Штанди мали и здруженя женох з општини Шид медзи хторима и Здруженє женох „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ з Бикичу и „Жридло“ з Беркасова.

Окрем месових продуктох на штандох ше понукало и продукти з млєка, рижни вина и палєнки, колачи як и продукти ремесельнїцтва и друге.

Госцох на манифестациї було нє лєм зоз шиду и околїска, алє и з других городох, та и зоз Словениї и Босни и Герцеґовини.