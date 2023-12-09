НОВИ САД – У просторийох Завода за културу войводянских Руснацох у рамикох 33. Дньох Миколи М. Кочиша вчера, 8. децембра, отримана Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу.

На дньовим шоре Скупштини було осем точки а, медзи иншим, прилапени звит Дружтва за 2023. рок, план роботи за 2024, як прегляд и приходох и розходох за 2022. рок.

У рамикох програми 33. Днї Миколи М. Кочиша представени Зборнїк роботох „Studia Ruthenica”, число 29 и отворена вистава Мариї Канюх Йозанов „Руске облєчиво у прешлосци”.