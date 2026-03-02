ЗдруженяРутенпресТексти

Отримана скупштина Месней орґанизациї пензионерох

автор Я. Винаї
автор Я. Винаї 135 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як заключене на Скупштини, хтора отримана соботу 28. фебруара, Месна орґанизация пензионерох у прешлим року и попри рижних проблемох, найвецей пре нєдостаток средствох, добре функционовала.

У звиту о роботи визначене же звекшане число реґистрованих пензионерох, хторе тераз коло 250 членох. Цена членарини 500 динари, а членом понукнути огрив и поживово артикли на одплату. Праве у тим и найвекши проблем, понеже ше велї члени задлужую, а пре їх упокоєнє або єдноставно нєдзбанє, длуства муши врациц Здруженє.

Кед слово о финансийох, прешлого року пензионере розполагали зоз 210.521 динар зоз чого потрошене коло 175 тисячи динари.

На схадзки, попри членох Месного здруженя пензионерох, були присутни и члени матичного Општинского здруженя пензионерох зоз Кули, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и директор Явного комуналного подприємства „Руском” Владимир Олеяр.

Кед слово о планох за тот рок, найвецей слова було о тим же би ше порушала инициятива же би и просториї Здруженя пензионерох прешли на зогриванє на ґаз.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Одбор за информованє отрима схадзку на пияток

Вєдно збераме средства за нову кнїжку за дзеци...

Лена Войнич Тунич ше пласовала на Зонску смотру

Диона Еделински Миколка похвалєна за рецитованє

Навечар Месна смотра рецитаторох