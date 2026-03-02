Отримана скупштина Месней орґанизациї пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як заключене на Скупштини, хтора отримана соботу 28. фебруара, Месна орґанизация пензионерох у прешлим року и попри рижних проблемох, найвецей пре нєдостаток средствох, добре функционовала.

У звиту о роботи визначене же звекшане число реґистрованих пензионерох, хторе тераз коло 250 членох. Цена членарини 500 динари, а членом понукнути огрив и поживово артикли на одплату. Праве у тим и найвекши проблем, понеже ше велї члени задлужую, а пре їх упокоєнє або єдноставно нєдзбанє, длуства муши врациц Здруженє.

Кед слово о финансийох, прешлого року пензионере розполагали зоз 210.521 динар зоз чого потрошене коло 175 тисячи динари.

На схадзки, попри членох Месного здруженя пензионерох, були присутни и члени матичного Општинского здруженя пензионерох зоз Кули, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и директор Явного комуналного подприємства „Руском” Владимир Олеяр.

Кед слово о планох за тот рок, найвецей слова було о тим же би ше порушала инициятива же би и просториї Здруженя пензионерох прешли на зогриванє на ґаз.