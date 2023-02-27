Отримана Скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ) отримана всоботу 25. фебруара у просторийох керестурскей Месней заєднїци. Попри звитох о роботи у прешлим року, у планох за 2023. найвецей поваги пошвецене пририхтованьом за XVII Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох хтори будзе того року у авґусту у Новим Садзе.

Финайсийни звит за 2022. рок указал же РМ од приходох вєдно 200.000 зоз вецей уровньох плус 58.032 динари пренєшени зоз 2021. року, у 2022. мала розходи 241.880 динари, та за наступаюци рок остало на рахунку кус вецей як 16.000 динари.

Найзначнєйши посцигнуца РМ по оцени єй предсидателя проф. др Михайла Фейсу у прешлим року були активносци коло Попису жительства як и барз добри резултат на Виберанкох за Национални совиту Руснацох. Тиж визначени значни подняца у видавательстве, розписани конкурс за нови рукописи, видани два числа глашнїка „Руснак”.

На Скупштини за нового главного и одвичательного редактора того глашнїка вибрани Михайло Катона, понеже потерашнї редактор Дюра Папуґа задзековал на тоту длужносц.

У 2023. року найвецей активносци вязани за орґанизованє Шветового конґресу, а у Планє дїялносци ище и участвованє у креированю Националней стратеґиї, потреба анализовац роботу Маткових фахових одборох, анимирац роботу одборох РМ од месних по реґионални, далєй розвивац видавательство, схадзки УО орґанизовац и у других местох итд. Тиж Скупштина предложела и нових предсидательох фахових одборох РМ за културу и образованє.