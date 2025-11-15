Отримана смотра механїзациї Жимскей служби у Вербаше

ВЕРБАС – На традицийней смотри Жимскей служби Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас потвердзене же Жимска служба порихтано дочекує перши шнїгово паданя.

На смотри механїзациї Жимскей служби присуствовали предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, о.д. директора ЯКП „Комуналєц” Милько Милянич, як и представнїки Полицийней станїци Вербас зоз своїма сотруднїками. Вони ше прешвечели же механїзация Жимскей служби порихтана, як и достаточне количество солї и достаточно превозки за розчисцованє шнїгу, а поставени и знаки котри важа у жимских условийох воженя.

Механїзация облапя ґрейдер, ровокопач, два камиони, Фият добло, трактор ЙТО зоз циклоном и деску за шнїг и два солярнї. На розполаганю и 350 тони индустрийскей солї, штири тони маґнезиюм-хлориду, 75 тони ризли и 30 тони жимней асфалтней маси, а о чистих драгох буду водзиц рахунку 20 роботнїки ЯКП „Комуналєц”.

Роботнїки Жимскей служби ше стараю и о отримованю паркинґох и тротоарох у жимских условийох цо облапя поверхносц од 6400 квадратни метери, а драги подзелєни до трох приоритетох цо вкупно облапя длужину од скоро 250 километери транспортнїцох.

Транспортнїци помедзи валали нє под инґеренцию вербаскей Жимскей служби, окрем драгох Равне Село – Кулпин, Савине Село – Косанчич и Коцур – Змаєво. Жимска служба отримує лєм локални драги, а гевти напрями у компетентносци Подприємства „Бачкапут”.