Отримана театрална роботня „Цо пожадам, тото можем буцˮ (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури Руски Керестур през викенд 23. и 24. септембра у пополадньових годзинох отримана театрална роботня „Цо пожадам, тото можем буцˮ.

Идею же би ше роботню отримало достала Адриана Надь Барна, алє идею потримали и Ксения Бодянец, Ивана Зазуляк Папуґа, Таня Арва Планчак, Владимир Надь Ачим, Мирослав Малацко, Желько Пашо и Таня Орос.

На роботнї участвовали дзеци од другей по штварту класу основней школи и наисце уживали у тим цо им понукнуте. Час у театру препровадзели упознаваюци ше зоз театром, зоз тим цо вон представя, зоз сцену, костимами, ошвиценьом на бини. Дознали цо роби особа зоз ошвиценьом, цо роби режисер, цо роби костимоґраф и хто то суфлер. Усвоєли вельо нови, по тераз им нє познати поняца и станули на дески котри живот знача.

Любопитлїви дзеци преповадзели шлєдбодни час вєдно, розбавено, як ше им и швечи. Най нє споминаме же до мобилних анї нє закукли.

Роботня реализована у сотруднїцтве зоз Здруженьом младих „Пакт Рутенорумˮ и Домом култури Руски Керестур (ДКРК), а зоз потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох.