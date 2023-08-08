Отримана треца схадзка Орґанизацийного одбору Шветогово конґресу РРЛ

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре внєдзелю вечер, 6. авґуста, отримана треца схадзка Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох.

З тей нагоди, присутним представена детальна тродньова програма, а главна увага пошвецена сеґментом хтори ше углавним дотикаю Форуму младих, превозу учашнїкох, закуски и ошвиженя.

Схадзку водзел предсидатель Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу РРЛ проф. др Михайло Фейса, а по його словох, задовольни є зоз одволаньом, як и зоз саму схадзку и заинтересованосцу присутних. Як визначел, маю потримовку Националного совиту, гоч заменїк предсидателя НС Руснацох Стеван Самочета нє могол буц присутни, на схадзки присуствовала предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа котра, як додал др Фейса, будзе предложена же би водзела и Конґресну комисию образованя шицких Русинох/Руснацох/Лемкох.

Фейса гварел и же награду Ивана Манойла того року достанє уметнїк Силвестер Макаї зоз Коцура, за малярство, котру пред пар роками достал уметнїк Владо Няради. Як додал, после Шветового конґресу РРЛ плановане же видзе Зборнїк – наукова кнїжка, а Зборнїк абстрактох за науково-фахову конференцию Сучасна русинистика нєшка и у будучносци у котрей трицец двойо дали свойо абстракти уж вишол, цо значи же голєм два трецини и буду учашнїки на конференциї особнє, гварел др Фейса.

По його словох, по законченю Конґресу плановане же ше пойдзе до Руского Керестура на манифестацию Днї керестурскей паприґи, а попробує ше орґанизовац же би на концу програми бул и театрални фалат по руски, и же би ше у Доме култури у Руским Керестуре нашо делеґациї представели зоз по двома, трома точками, як и нашо поетове и поетеси, з котрих даєдни буду присутни и на Конґресней часци у Новим Садзе.

На концу предсидатель ОО ШК РРЛ проф. др Михайло Фейса визначел же Коцурци даю добре доприношенє, цо указала и отримана схадзка.