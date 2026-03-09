Отримана трибина „Револуция, а нє уценьованє”

КУЛА – На площи опрез главней Пошти, внєдзелю, 8. марца Здруженє гражданох „Глас младих општини Кула” орґанизовало трибину под назву „Револуция, а нє уценьованє”.

На трибини представена лїстина „Глас младих општини Кула”, хтора будзе участвовац на Општинских виберанкох под числом 3, а бешеднїци були ношителька лїстини и наставнїца у основней школи у Сивцу Светлана Майски, студентка зоз Кули, а тиж и кандидатка на лїстини Лїляна Кнежевич и позарядова професорка хтора на Филозофским факултету у Новим Садзе достала одказ Єлена Клеут.

З оглядом же трибина орґанизована на Дзень женох, млади присутним женом дзелєли били ружи. Трибину обезпечовала полиция, а инциденти нє було.