ДружтвоОбразованєРутенпресТексти

Отримана трибина за родичох

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 8 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Основней школи „Йован Йованович Змай” вчера, 11. фебруара, отримана трибина о парняцким насилстве за родичох под назву „Насилство нє мой вибор”.

Трибину орґанизовало Здруженє гражданох „Любав, вера, нада”, вєдно зоз психолоґами и педаґоґами, а теми о хторих ше бешедовало були як защициц дзецко од парняцкого насилства, як препознац перши знаки проблему и як треба реаґовац на прави способ.

На штварток, 13. фебруара ше у школи отрима роботню на исту тему, як и ище єдна трибину. Роботня почнє на 15 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Гуманитарна инициятива женох занятих у школи

Медзинародна лєтна школа русинского язика и култури

На пиятой поетски вечар о любови и вину

Друженє на пияток у МК „Пеґасус”

Будзе обука и покладнє за сертификат професийного хаснователя