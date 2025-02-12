Отримана трибина за родичох

ДЮРДЬОВ – У просторийох Основней школи „Йован Йованович Змай” вчера, 11. фебруара, отримана трибина о парняцким насилстве за родичох под назву „Насилство нє мой вибор”.

Трибину орґанизовало Здруженє гражданох „Любав, вера, нада”, вєдно зоз психолоґами и педаґоґами, а теми о хторих ше бешедовало були як защициц дзецко од парняцкого насилства, як препознац перши знаки проблему и як треба реаґовац на прави способ.

На штварток, 13. фебруара ше у школи отрима роботню на исту тему, як и ище єдна трибину. Роботня почнє на 15 годзин.