Отримана Виберанкова Скупштинa „Матки Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини”

НОВИ САД – Виберанкова Скупштинa „Матки Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини”, отримана стреду, 19. априла у Руским културним центру у Новим Садзе, а за нового предсидателя єй Управного одбору вибрани Борислав Сакач.

На Скупштини хтору отворел дотерашнї предсидатель УО Владимир Гаргаї и придал звит о роботи у предходним периоду углавном присуствовали представителє управяцких орґанох Матки у прешлим зволаню, док ше одволало лєм символичне число поволаного членства, та до нового Управного одбору вибрани дотерашнї члени.

У наступних штирох рокох кельо тирва мандат, члени УО „Матки Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини” буду Мая Бесерменї, Нада Загорянски, Борислав Сакач, Миломир Шайтош и Давор Сабо. Члени УО потим вибрали Борислава Сакача за предсидателя, Давор Сабо вибрани за заменїка предсидателя УО а Мая Бесерменї за секретара. До Надпатраюцого одбору вибрани Наташа Шайтош, проф. др Михайло Фейса и Милан Ґнип.

Далєй УО ма пририхтац урядови План роботи, алє уж бешедоване о главней активносци „Матки Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини”, а то орґанизованє Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” хтори ше традицийно отримує перши викенд у децембру, а влонї було його ювилейне, 20. виданє.

Шлїдуюци, 21. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” нови Управни одбор „Матки Дружтва Руснацох Нового Саду – Войводини” планує орґанизовац у дакедишнїм вецейдньовим формату, понеже даскельо остатнї роки фестивал нє отримовани на жаданим уровню.