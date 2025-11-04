Отримана вистава дробних животиньох

КУЛА – Здруженє за защиту и одхов дробних животиньох Кула, того викенду орґанизовало 51. Медзигородску виставу дробних животиньох, хтора ше традицийно отримує у сали Основней школи „Петефи бриґадаˮ у Кули.

Вистава тирвала два днї, а на треци дзень орґанизована берза животиньох под час хторей ше вихователє и нащивителє могли упознац, почерац искуства и купиц найлєпши прикладнїки дробних животиньох.

Заступнїк Здруженя за защиту и одхов дробних животиньох Кула, Ґоран Комненич, гварел за медиї же ше на виставу одволали коло 210 викладаче зоз цалей Войводини, a вецей як 1000 дробни животинї були виложени, цо по його словох, рекорд, кед слово о потерашнїх виданьох тей манифестациї.

На вистави могло видзиц вецей як 800 голуби, 72 вельки и 16 патулясти заяци, 92 прикладнїки велького и 28 прикладнїки патулястого дробизґу, як и 50 каталоґийно приявени птици.

Ґенерални покровитель манифестациї Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.