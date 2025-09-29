Отримана ХV манифестация „Кед голубица лєцела“

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – ХV Културна манифестация Кед голубица лєцела отримана пияток и всоботу, 26. и 27. септембра.

Пияток, 26. септембра у Доме култури отримани Вечар дзецинскей фолклорней творчосци Нашо искри, а участвовали домашнї Дружтво Руснак, ОШ Анруна Бауера Вуковар и ПШ Петровци – руски оддзелєня, КУД Руснацох Осиєк, КУД Яким Гарди Петровци, КУД Осиф Костелник Вуковар, КУД Чаковци Чаковци, Здруженє за пестованє звичайох Мадярох Стари Янковци и Школа тамбури Општини Боґдановци.

Потрим ушлїдзел Медзинародни филмски вечар Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) на котрим премиєрно указани краткометражни документарни филм Най ше нє забудзе – Русини у Вельким Переґу. Сценарио и режия Иван Лїкар, а знїматель и монтажер Йоаким Ерделї. По одпатреним филму була крадка бешеда о филму.

Други дзень, всоботу, у Старих Янковцох делеґациї Шветовей ради РРЛ отримала порядне зашеданє, а присутни були предсидатель Штефан Лявинец – Мадярска, Мартин Караш – Словацка, Ґеорґе Фирцак – Румуния, Михайло Фейса – Сербия, Ян Чопик – Ческа, Микола Бобинец – Україна и домашнї Мийо Шайтош – Горватска.

Источашнє отримана и Шветова рада русинскей младежи (ШРРМ), а були присутни предисдателька Светлана Бойчук – Румуния, Александер Гричко – Словацка, Данил Головацки – Мадярска, Срдян Ґовля – Сербия и домашнї Матей Бурчак – Горватска. Членїцу Ради зоз Ческей Яну Томкову зоз полномоцу одменєла Вероника Словикова.

Пополадньова програма, после покладаня венцох на памятняк бранительом Отечественей войни и Любки Сеґеди-Фалц на петровским теметову, предлужена у Доме култури дзе отворена вистава фотоґрафийох Лєци голубица, лєци.

На Централней програми манифестациї Кед голубица лєцела присутних поздравел предсидатель Дружтва Мийо Шайтош, член Совиту за национални меншини Републики Горватскей (РГ) Звонко Костелник, а културну програму отворел предсидатель Шветовей ради шветового конґресу РРЛ Штефан Лявинец.

Петровчаньом ше попри домашного Дружтва представели КУД Яким Гарди, Петровци, КУД Осиф Костелник Вуковар, Здруженє за пестованє звичайох Мадярох, Стари Янковци, солисткиня зоз Словацкей Марияна Железна и госцуюци ансамбл Голубок зоз Переґу Маре, зоз Румуниї. Програма закончена зоз шпиванку Данй нам, Боже, добри час, а одшпивали ю млади, члени ШРРМ и Форуму.

Орґанизатор 15. Културней манифестациї Дружтво Руснацох у Републики Горватскей, а соорґанизаторе MO Петровци, ДОД Петровци, Општинa Стари Янковци и „Горватскa женa“ Стари Янковци. Манифестация отримана под покровительством Совиту за национални меншини РГ, а з финансийну потримовку Општини Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.