Отримана XXI схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – На XXI схадзки Скупштини општини Вербас отриманей штварток, 18. мая розправяне о предкладох одлукох и ришеньох котри були облапени зоз вкупно 16 точками дньового шора, пренєсол општински сайт.

Општинска рада предходно з розправи поцагла два предклади котри ше одношели на виробок плану детальней реґулациї за вибудов витроелектрарнї, як и стратеґийней предцени уплїву на животни стредок того плану реґулациї.

Найдлужей ше розпатралo другу точку дньового шора – ребаланс буджету општини за 2023. рок. На тот предклад Одборнїцка ґрупа „Ошлєбодзме Вербас” поднєсла вецей дзешатки мандати, та ше розправяло о велїх позицийох буджету општини Вербас. По обгрунтованю предсидателя општини Вербас Предраґа Роєвича, ребаланс ше окончує пре средства котри обезпечени з других жридлох финансованя, а за реализацию капиталних проєктох.

По усвойованю тей одлуки, усвоєни и одлука о тогорочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми, вименєна одлука о комуналних дїялносцох, як и одлука о снованю Совиту за безпечносц општини Вербас.

Одборнїки дали согласносц на вименки финансийного плану Културного центру Вербаса, як и на одлуки о вименкох статуту тей установи, а потим и Явней библиотеки „Данило Киш”. Представени вецей звити о активносцох целох за превенцию насилства и злоставяня, безпечносци на драгох и подобне. Скупштина општини усвоєла и предклад ришеня о пременки назви часци улїчки Иси Секицикого на улїчку Павла Коїча.

На отриманей схадзки присуствовали 31 од 36 одборнїкох.