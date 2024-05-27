Отримане 23. Републичне змаганє з руского язика (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – 23. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури за шќолярох седмих и осмих класох у порядней и виборней настави отримане всоботу, 25. мая у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, а у рамикох и Дня школи.

На змаганю вєдно участвовали 30 од 31 школяра, од того шесцеро з порядней настави у Руским Керестуре и Коцуре, по тройо з обидвох класох. Зоз седмей класи друге место подзелєли Тамара Салонтаї и Мария Сакач обидва зоз ОШ „Братство єдинство” з Коцура, а треца була София Симунович школярка з домашнєй школи „Петро Кузмяк”.

У катеґориї осмей класи перши бул Алекса Сопка, друга Каролина Пап, а треци Теодор Штранґар шицки зоз школи „Петро Кузмяк”.

У катеґориї виборней настави з максималнима 20 бодами спомедзи 13 школярох седмей класи перше место посцигли шесцеро школяре – Янко Рац з Кули, Миряна Бицок з Бачкей Тополї, Алекса Бокан и Владимир Ґоґа обидвоме з Нового Саду, та Симона Ґайдош и Дарио Радванї обидвоме з Коцура. Друге место подзелєли Андрей Рац з Бачинцох и Йована Петрович зоз Шиду док треце Михайло Бики з Нового Саду и Нина Хемун з Индїї.

У катеґориї осмей класи у виборней настави було 11 змагательох, а штири школярки подзелєли перше место, то Кристина Ковач, Соня Надрлянски обидва з Нового Саду, Сара Надь з Вербасу и Майда Айдукович з Петроварадину. Друге место подзелєли Мартина Фейди з Нового Саду, Дуня Бабий з Дюрдьова и Владимир Папуґа з Петроварадину, а треце Никола Гнатко зоз Шиду, Андрей Сабо зоз Коцура, и Алекса Катона з Нового Саду.

Змаганє привитали у мено орґанизаторох директорка Школи Наталия Будински и спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, а тиж и Биляна Влахович зоз Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Док школяре ришовали тести отримана схадзка Активу наставнїкох руского язика на хторей ше з минуту цихосци и здогадованьом дало чесц нєдавно упокоєному др Яковови Кишюгасови котри у свой час пририхтовал задатки на тих републичних змаганьох.

Док ше препатрало задатки, змагательом и наставнїком домашнї презентовали явну годзину руского язика прейґ промоциї проєкту Руски язик у швеце технолоґиї, одн. обдуманей апликациї за ученє руского язика прейґ мобилних телефонох котри реализовал инґ. Мирослав Новта.

На концу школяром уручени дипломи и подзекованя и награди – кнїжки у виданю Дружтва за руски язик, литературу и културу, а подзекованя тиж и наставнїцом котри их пририхтовали.

Тести за змаганє пририхтали професорки Люпка Малацко за порядну и Мария Стрибер за виборну наставу, а орґанизатор змаганя Министерство просвити републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Школа Петро Кузмяк.