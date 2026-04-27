Отримане друженє и змаганє младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Фодбалского клубу „Русин” на стадиону „Яраш”, всоботу 25. априла, у орґанизациї младих зоз Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум” отримане змаганє у дружтвеним бависку „Катан”.

Як визначели орґанизаторе, на змаганє у тим дружтвеним бависку ше одлучели прето же кед на даскельо заводи орґанизовани Вечари дружтвених бавискох, велї млади бавели праве „Катан” цо бул знак же воно найпопуларнєйше. То класичне евро дружтвене бависко у хторим циль колонизовац острово Катан будуюци населєня, городи и драги.

Одволанє було добре, у приємней атмосфери змагали ше вкупно 25 особи, преважно млади, гоч було и даскельо старши, а наймладши змагатель мал 11 роки. Перше место завжал Андрей Гарди, друге Иґор Маньош а треце Давид Надь.