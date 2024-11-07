Отримане едукативне преподаванє о безпечносци у транспорту

ШИД – У сали Културно образовного центра вчера, 6. новембра отримане преподаванє о безпечносци у транспорту школяром закончуюцих класох штреднїх школох и вожачом початнїком.

Преподаванє отримане у сотруднїцтве локалней самоуправи, Министерства нукашнїх дїлох и Аґенциї за безпечносц транспорту.

Викладаче були особи зоз инвалидитетом хтори здобули инвалидносц праве у транспортнм нєщесцу и бешедовали о власним ускустве, гришкох и препущеньох у справованю у транспорту.

Тиж ше планує отримац и преподаваня школяром нїзших класох основних школох, старшим особом, бициґлистом як и польопривренїком, вожачом тракторох.