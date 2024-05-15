Отримане IV Вербаске обегованє

ВЕРБАС – Вецей як 400 атлетичарох, професионалцох, аматерох, рекреативцох, од пар та по 70 роки старосци, бежели по улїчкох у центру Вербасa на IV традицийним Вербаским обегованю.

Спортски дзень, внєдзелю, 12. мая почал на гумани способ, зоз обегованьом и друженьом подзащитних гуманитарних здруженьох, односно дзецох зоз почежкосцами у розвою.

Потим участвовали школяре основних школох у обегованьох од 100 до 500 метери, у зависносци од возросту. Окрем того, орґанизаторе зоз Вербаского атлетского клубу пририхтали и обегованє у униформох на єден километер у котрей участвовали припаднїки Войска Сербиї и Министерства нукашнїх дїлох. Велї з нїх участвовали и у главних обегованьох котри шлїдзели.

На концу бежели и атлетичаре числених клубох зоз Сербиї и реґиону котри ше обеговали у сертификованих обегованьох на пейц и дзешец километри. Того року, попри домашнїх атлетичарох, обеговали ше и атлетичаре зоз державох бувшей Югославиї, зоз України и Русиї, одкаль и побиднїк IV Вербаского обегованя.

Найлєпши резултати у обегованю на дзешец километри у хлопскей конкуренциї зазначел Вячеслав Соколов котри вибежел за 31 минут и 38 секунди, а у женскей конкуренциї то була Мина Косанович за кус вецей як 37 минути. Часц од пейц километри перши вибежел Александар Силадї за 17 минути.

Орґанизатор IV Вербаского обегованя Вербаски атлетски клуб, а покровитель општина Вербас.