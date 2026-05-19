НОВИ САД – Штварток, 14. мая у Новим Саду на стадиону „Карадьордє”, було отримане Медзиокружне атлетске школске першенство на хторим ше змагали атлетичаре зоз Руского Керестура.
На Першенству нашо млади атлетичаре ше змагали у дисциплинох:
Ема Гайдук, скок до далєка – 1. место,
Валентина Надь, скок до висока – 1. место,
Калина Чапко, 60м – 3. место,
Дюла Фаркаш, скок до висока – 2. место и
Хлапцовска екипа основней школи, екипно – 3. место.
Треба визначиц же атлетичарки Ема Гайдук и Валентина Надь виборели пласман на Републичне атлетске школске першенство, хторе будзе 26. мая, у Крушевцу.