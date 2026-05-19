РутенпресСпортТексти

Отримане Медзиокружне атлетске школске першенство

автор Д. Барна
автор Д. Барна

НОВИ САД – Штварток, 14. мая у Новим Саду на стадиону „Карадьордє”, було отримане Медзиокружне атлетске школске першенство на хторим ше змагали атлетичаре зоз Руского Керестура.

На Першенству нашо млади атлетичаре ше змагали у дисциплинох:

Ема Гайдук, скок до далєка – 1. место,

Валентина Надь, скок до висока – 1. место,

Калина Чапко, 60м – 3. место,

Дюла Фаркаш, скок до висока – 2. место и

Хлапцовска екипа основней школи, екипно – 3. место.

Треба визначиц же атлетичарки Ема Гайдук и Валентина Надь виборели пласман на Републичне атлетске школске першенство, хторе будзе 26. мая, у Крушевцу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Розписани конкурс за театрални тексти малих сценских формох

На нєдзелю Дзень Руснацох у Републики Горватскей

Русинска улїца ознова заварта

Кирбай преславели вирни у Беоґрадзе

Апатин лєпши як Русин