Отримане Медзиокружне змаганє з руского язика

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай”, всоботу 18. априла отримане 15. Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури. На змаганю тести ришовали школяре од пиятей по осму класу, вкупно були 49 школяре, 31 школяр зоз основних школох хтори маю порядну наставу по руски и 18 школяре зоз основних школох у хторих ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет.

Зоз порядней настави участвовли школяре зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова, а школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет зоз Коцура, Нового Саду, Кули, Бачкей Тополї, Шиду и Нового Орахова.

Учашнїкох у голу школи привитала директорка Любица Клепич, наставнїца руского язика у тей школи Мария Самарджич, як и секретарка и заступнїца Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.

Републичне змаганє з руского язика и язичней култури, хторе по Календаре Министерства просвити будзе 25. мая, тиж у дюрдьовскей школи, а пласовали ше двацец тройо школяре. Зоз порядней настави пласовали ше осмеро школяре зоз седмих класох и штверо школяре зоз осмих класох, як и єденац школяре зоз виборней настави, односно дзевецеро зоз седмих и двойо зоз осмих класох.

Школяром хтори на змаганю завжали перше, друге або треце место уручени Подзекованя од орґанизаторох и кнїжки од НВУ „Руске слово” и од Дружтва за руски язик, литературу и културу. Подзекованя достали и други учешнїки на змаганю, наставнїци руского язика и медиї.

Змаганє орґанизoвали Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Основна школа „Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова.

