ШИД – У Лєтнєй владическей резиденциї вчера, 27. марца отримане нове преподаванє о молитви Вирую, а бешедовал парох з Беркасова о. Владимир Еделински Миколка.

На початку преподаваня присутни вимодлєли Вирую, а потим о. Еделински з тей нагоди преподавал о Святому Духу, як трецей Божескей особи.

Як визначене Святи Дух оживює чловека зоднука, а без нього нєт живота у Христу, бо без Духа вира би була празна, молитва Духу то права молитва самому Богу.

Вирни зоз Шиду и Бикичу после преподаваня ше могли опитац цо их интересовало. После преподаваня вирни остали и подружиц ше у нєобовязней бешеди.