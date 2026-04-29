Отримане Општинске першенство

автор Д. Барна
ЧЕРВИНКА – Пияток, 24. априла у Червинки було отримане Општинске першенство у атлетики.

На Першенству ше змагали 28 млади атлетичаре зоз Руского Керестура, хтори зазначели красни резултати:

Калина Чапко (60м) – 1. место,

Ема Гайдук (скок до далєка) – 1. место,

Сташа Гайдук (вортекс) – 2. место,

Давид Пашо (вортекс) – 3. место,

Хана Симич (куля 2кґ) – 3. место,

Анастасия Пекич (300м) – 3. место,

Елена Ґолубович (60м) – 3. место,

Ела Колєсар (скок до далєка) – 2. место,

Зара Малацко (скок до далєка) – 1. место,

Давид Гарди (300м) – 3. место,

Алексей Преґун (скок до далєка) – 1. место,

Андрей Пашо (куля 4кґ) – 2. место,

Марко Илич (300м) – 3. место,

Єлисей Пап (скок до висока) – 2. место,

Валентина Надь (скок до висока) – 1. место.

Хлапцовска екипа: Ален Бики, Марко Илич, Алекса Шомодї, Єлисей Пап, Йован Цвєтичанин, Андрей Пашо и Стефан Ковачевич – 1. место.

Шицки атлетичаре хтори освоєли перши места, виборели пласман на Окружне першенство.

