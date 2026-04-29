ЧЕРВИНКА – Пияток, 24. априла у Червинки було отримане Општинске першенство у атлетики.
На Першенству ше змагали 28 млади атлетичаре зоз Руского Керестура, хтори зазначели красни резултати:
Калина Чапко (60м) – 1. место,
Ема Гайдук (скок до далєка) – 1. место,
Сташа Гайдук (вортекс) – 2. место,
Давид Пашо (вортекс) – 3. место,
Хана Симич (куля 2кґ) – 3. место,
Анастасия Пекич (300м) – 3. место,
Елена Ґолубович (60м) – 3. место,
Ела Колєсар (скок до далєка) – 2. место,
Зара Малацко (скок до далєка) – 1. место,
Давид Гарди (300м) – 3. место,
Алексей Преґун (скок до далєка) – 1. место,
Андрей Пашо (куля 4кґ) – 2. место,
Марко Илич (300м) – 3. место,
Єлисей Пап (скок до висока) – 2. место,
Валентина Надь (скок до висока) – 1. место.
Хлапцовска екипа: Ален Бики, Марко Илич, Алекса Шомодї, Єлисей Пап, Йован Цвєтичанин, Андрей Пашо и Стефан Ковачевич – 1. место.
Шицки атлетичаре хтори освоєли перши места, виборели пласман на Окружне першенство.