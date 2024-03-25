Отримане перше змаганє у тим року

ДЮРДЬОВ – Змаганє у кошарки „3 на 3”, у орґанизациї 33. Спортских бавискох „Яша Баков”, як перше змаганє у тим року, отримане 24. марца у Дюрдьове. Змаганє отримане у Основней школи „Йован Йованович Змай”, а суорґанизатор було дюрдьовске Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко”.

Учасц вжали три екипи: „Папивинґ” Д.о.о Вербас, „Руски културни центер” Нови Сад и КУД „Тарас Шевченко”.

Перше место у екипним змаганю завжала екипа „Папивинґ” Д.о.о Вербас.

По законченю екипного змаганя отримане и поєдинєчне змаганє у руцаню „тройкох”. Участвовали тринацецеро змагателє, а найлєпши бул Саша Загорянски.